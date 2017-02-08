На Черкащині екс-керівника Держгеокадастру підозрюють в отриманні хабара в 49 тис. євро

Колишньому керівнику управління Держгеокадстру у Черкаській області повідомили про підозру в отриманні хабара за вплив на його колишніх співробітників; а керівнику фермерського господарства та депутати ради - у наданні хабара за спробу впливу.

Керівник одного з фермерських господарств області у відповідь на пропозицію колишнього керівника Головного управління Держгеокадстру у Черкаській області надав хабар в сумі 49 тис. євро (або близько 1 млн. 395 тис. грн) за здійснення впливу на посадовців органів Держгеокадастру в Черкаській області з метою прийняття ними рішення щодо швидкого оформлення необхідних документів, пов’язаних із поділом і виділенням у власність членам фермерського господарства земельних ділянок загальною площею 102 га, а також прийняття рішення про затвердження проектів землеустрою на вказані земельні ділянки та виділення їх у власність членам цього господарства, - йдеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури.

Колишньому керівнику Головного управління Держгеокадстру у Черкаській області повідомили про підозру у порушенні ч. 2 ст. 369-2 (пропозиція здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

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Підозрюваному загрожує штраф від 12 750 грн до 25 500 грн або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Оскільки інший підозрюваний є керівником одного з фермерських господарств області та одночасно депутатом місцевої ради, йому повідомили про підозру в порядку, передбаченому КПК України щодо особливої категорії осіб, за ч. 1 ст. 369-2 (надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує за таку вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф від 3400 до 8500 грн або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.

Придніпровський районний суд м. Черкаси 31 липня обрав підозрюваним запобіжні заходи у виді домашнього арешту, наразі вирішується питання про оскарження вказаних рішень суду.

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні.