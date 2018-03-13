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Екс-комендант гуртожитку "Київпастранс" заволоділа майном підприємства на 700 тис грн

Досудове розслідування триває
За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 повідомлено про підозру колишньому коменданту одного з гуртожитків КП "Київпастранс", яка незаконно заволоділа майном комунального підприємства вартістю понад 700 тис. грн.
Екс-комендант гуртожитку "Київпастранс" заволоділа майном підприємства на 700 тис грн Фото: vkurse.ua

Колишня службова особа, скориставшись наданими повноваженнями, підробила офіційні документи на право володіння двома комунальними приміщеннями, повідомляє прес-служба прокуратури м. Києва у Facebook.

"Після цього жінка звільнилася з посади та одразу зареєструвала за собою право власності на зазначені об'єкти нерухомості. У подальшому право власності на це майно екс-комендант переоформила на свою матір", - йдеться в повідомленні.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків, використання підроблених документів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Дніпровський районний суд м. Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім того, у рамках кримінального провадження за клопотанням місцевої прокуратури на незаконно відчужені приміщення накладено арешт. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього директора держпідприємства "Луцький КХП №2" за підозрою у розтраті зерна на суму понад 58 млн гривень.

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13 03 2018 10:36
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