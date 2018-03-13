Екс-комендант гуртожитку "Київпастранс" заволоділа майном підприємства на 700 тис грн

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 повідомлено про підозру колишньому коменданту одного з гуртожитків КП "Київпастранс", яка незаконно заволоділа майном комунального підприємства вартістю понад 700 тис. грн.

Колишня службова особа, скориставшись наданими повноваженнями, підробила офіційні документи на право володіння двома комунальними приміщеннями, повідомляє прес-служба прокуратури м. Києва у Facebook.

"Після цього жінка звільнилася з посади та одразу зареєструвала за собою право власності на зазначені об'єкти нерухомості. У подальшому право власності на це майно екс-комендант переоформила на свою матір", - йдеться в повідомленні.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків, використання підроблених документів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Дніпровський районний суд м. Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім того, у рамках кримінального провадження за клопотанням місцевої прокуратури на незаконно відчужені приміщення накладено арешт. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього директора держпідприємства "Луцький КХП №2" за підозрою у розтраті зерна на суму понад 58 млн гривень.