Екс-комендант гуртожитку "Київпастранс" заволоділа майном підприємства на 700 тис грн
Колишня службова особа, скориставшись наданими повноваженнями, підробила офіційні документи на право володіння двома комунальними приміщеннями, повідомляє прес-служба прокуратури м. Києва у Facebook.
"Після цього жінка звільнилася з посади та одразу зареєструвала за собою право власності на зазначені об'єкти нерухомості. У подальшому право власності на це майно екс-комендант переоформила на свою матір", - йдеться в повідомленні.
Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків, використання підроблених документів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Дніпровський районний суд м. Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Крім того, у рамках кримінального провадження за клопотанням місцевої прокуратури на незаконно відчужені приміщення накладено арешт. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього директора держпідприємства "Луцький КХП №2" за підозрою у розтраті зерна на суму понад 58 млн гривень.
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