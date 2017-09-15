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Екс-міністра юстиції Лавриновича арештували на два місяці

Рішення суду можна буде оскаржити протягом 5 днів
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Екс-міністра юстиції Лавриновича арештували на два місяці Олександр Лавринович. Фото: kmu.gov.ua

Відповідне рішення у п'ятницю, 15 вересня, оголосила суддя Олеся Батрин, повідомляє "Укрінформ".

"Суд ухвалив клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів", - сказала Батрин.

Нагадаємо, генпрокуратура повідомила екс-президенту Віктору Януковичу й екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу про підозру в захопленні державної влади. Справа стосується зміни Конституції у 2010 році.

Зокрема, їх звинувачують у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади - Верховної Ради, зміни Конституції України через внесення до державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації.

За версією слідства, у 2010 році тодішній міністр юстиції Лавринович дав дозвіл на офіційне опублікування Конституції попередньої редакції, яка розширила повноваження Президента. Зробив він це в обхід голосування у парламенті. У прокуратурі кваліфікували цей факт як захоплення влади. Таку ж підозру висунули і екс-президенту Януковичу.

7 вересня Лавриновичу вручили підозру.

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