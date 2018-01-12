Експрес Київ-Бориспіль зламався на другий день після запуску, - ОНОВЛЕНО

Пасажири, які спізнюються на свої рейси, зійшли з потяга

Швидкісний експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався наступного дня після його запуску.

"Ми виїхали об 11:01 з вокзалу, мали прибути через 37 хв (об 11:38 – ред), але досі на підїзді. До аеропорту 5 км і ось уже 12:15, а ми досі стоїмо", - повідомляє кореспондент Громадського з місця події.

За словами водія експресу, виникла проблема із двигуном поїзд не заводиться.

Провідниця експресу повідомила пасажирів, що за хвилин 20-30 приїдуть буксирувати поїзд аеропорту.

"У мене рейс о 12:45 в Доху в Катар, з Катару в Австралію. Через затримку потяга я не зможу вилетіти. Це якесь свавілля", - розповів Данило, один із пасажирів потяга.

Аби встигнути на рейси, деякі пасажири вискочили з потяга.

Експрес Київ-Бориспіль зламався на другий день після запуску — за словами водія, виникла проблема із двигуном поїзд не заводиться Пасажири, які спізнюються на свої рейси, зійшли з потяга pic.twitter.com/VsBG0ZOmKQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 грудня 2018 р.

Глава Укрзалізниці Євген Кравцов вранці 1 грудня радив людям їхати в аеропорт експресом, аби уникнути заторів. "Є порада: якщо збираєтесь в аеропорт — то їхати треба лише "Kyiv Boryspil Express". Ціна від сантиметрів снігу на дорогах не залежить — фіксовані 80 грн. Таксисти сьогодні просять у 5 разів дорожче — від 400. Почніть подорож не у заторах", — писав він. Оновлення: В "Укрзалізниці" прокоментували інцидент з поломкою в дорозі рейкового автобуса з Києва до аеропорту "Бориспіль", акцентувавши на поганій погоді. "Негода випробовує всіх транспортників. Сьогодні поїзд 830 сполученням ст. "Київ-Пасажирський" – ст. "Бориспіль-аеропорт" об 11.58 на 19 км маршруту попросив допоміжний поїзд. Такий був відправлений зі ст. "Київ-Пасажирський" о 12:00. Про ситуацію, яка склалася, було оперативно було повідомлено відповідні служби аеропорту "Бориспіль", щоб забезпечити посадку на рейси пасажирів, що знаходилися в поїзді. В даний час поїзд прибув у пункт призначення", - йдеться в повідомленні прес-служби УЗ. "Укрзалізниця" попросила вибачення у пасажирів за незручності і пообіцяла детально розслідувати причини технічної несправності, а також докласти зусиль для неповторення в майбутньому подібних ситуацій. "Змушені також в черговий раз нагадати пасажирам, що в погодних умовах, які склалися, слід планувати свої поїздки заздалегідь і брати до уваги можливі форс-мажорні обставини", - заявляють в УЗ.

Раніше повідомляли, що потяги "Kyiv Boryspil Express" між головним залізничним вокзалом Києва "Київ-Пасажирський" та аеропортом "Бориспіль" курсуватимуть цілодобово.

Нагадаємо, у перший рейс рейковий автобус Pesa відправляли напередодні за участю керівництва країни. Президент Петро Порошенко навіть похвалився, що придбав разом з прем'єром Гройсманом квитки на цю поїздку. Курсує він з 14-ї колії столичного вокзалу до нещодавно спорудженої станції "Бориспіль-Аеропорт".