Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Експрес Київ-Бориспіль зламався на другий день після запуску, - ОНОВЛЕНО

Пасажири, які спізнюються на свої рейси, зійшли з потяга
Швидкісний експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався наступного дня після його запуску.
Експрес Київ-Бориспіль зламався на другий день після запуску, - ОНОВЛЕНО Фото: з вільних джерел

"Ми виїхали об 11:01 з вокзалу, мали прибути через 37 хв (об 11:38 – ред), але досі на підїзді. До аеропорту 5 км і ось уже 12:15, а ми досі стоїмо", повідомляє кореспондент Громадського з місця події.

За словами водія експресу, виникла проблема із двигуном поїзд не заводиться.

Провідниця експресу повідомила пасажирів, що за хвилин 20-30 приїдуть буксирувати поїзд аеропорту.

"У мене рейс о 12:45 в Доху в Катар, з Катару в Австралію. Через затримку потяга я не зможу вилетіти. Це якесь свавілля", - розповів Данило, один із пасажирів потяга.

Аби встигнути на рейси, деякі пасажири вискочили з потяга.

Глава Укрзалізниці Євген Кравцов вранці 1 грудня радив людям їхати в аеропорт експресом, аби уникнути заторів.

"Є порада: якщо збираєтесь в аеропорт — то їхати треба лише "Kyiv Boryspil Express". Ціна від сантиметрів снігу на дорогах не залежить — фіксовані 80 грн. Таксисти сьогодні просять у 5 разів дорожче — від 400. Почніть подорож не у заторах", — писав він.

ОновленняВ "Укрзалізниці" прокоментували інцидент з поломкою в дорозі рейкового автобуса з Києва до аеропорту "Бориспіль", акцентувавши на поганій погоді.

"Негода випробовує всіх транспортників. Сьогодні поїзд 830 сполученням ст. "Київ-Пасажирський" – ст. "Бориспіль-аеропорт" об 11.58 на 19 км маршруту попросив допоміжний поїзд. Такий був відправлений зі ст. "Київ-Пасажирський" о 12:00. Про ситуацію, яка склалася, було оперативно було повідомлено відповідні служби аеропорту "Бориспіль", щоб забезпечити посадку на рейси пасажирів, що знаходилися в поїзді. В даний час поїзд прибув у пункт призначення", - йдеться в повідомленні прес-служби УЗ.

"Укрзалізниця" попросила вибачення у пасажирів за незручності і пообіцяла детально розслідувати причини технічної несправності, а також докласти зусиль для неповторення в майбутньому подібних ситуацій.

"Змушені також в черговий раз нагадати пасажирам, що в погодних умовах, які склалися, слід планувати свої поїздки заздалегідь і брати до уваги можливі форс-мажорні обставини", - заявляють в УЗ.

Раніше повідомляли, що потяги "Kyiv Boryspil Express" між головним залізничним вокзалом Києва "Київ-Пасажирський" та аеропортом "Бориспіль" курсуватимуть цілодобово.

Нагадаємо, у перший рейс рейковий автобус Pesa відправляли напередодні за участю керівництва країни. Президент Петро Порошенко навіть похвалився, що придбав разом з прем'єром Гройсманом квитки на цю поїздку. Курсує він з 14-ї колії столичного вокзалу до нещодавно спорудженої станції "Бориспіль-Аеропорт".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 12 2018 14:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Childfree, або десакралізація непохитних норм

Childfree, або десакралізація непохитних норм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.