Екс-президента Південної Кореї звинуватили в корупції

Пак Кин Хе, яку відсторонили від посади президента Південної Кореї, в понеділок були пред'явлені офіційні звинувачення.

Їй закидають хабарництво. Екс-главу держави також звинувачують у зловживанні службовим становищем, тиску на великі компанії і розголошенні державної таємниці, інформує DW.

Reuters повідомляє, що звинувачення також пред'явлено голові правління конгломерату Lotte Group Сін Дон Біну. За версією слідства, Пак і її її подруга Чхве Сун Сіль отримали від Lotte $6,16 млн у вигляді хабара.

У корупційному скандалі замішаний також концерн Samsung. Його фактичного главу Лі Чже Єна підозрюють у хабарництві, розтраті і дачі неправдивих свідчень. За даними прокуратури, Samsung в 2015 році підписав контракт на $18 млн із зареєстрованою в Німеччині компанією, що належить Чхве Сун Сіль.

Ці кошти були надані в якості подяки за підтримку злиття двох філій концерну (Cheil Industries і Samsung S&T), яку під тиском президентської адміністрації надав державний пенсійний фонд NPS.

Пак Кин Хе, Чхве Сун Суль і Лі Чже Ен заарештовані, Сін Дон Бін поки на волі.

Судовий процес повинен початися в найближчі тижні. Очікується, що Пак Кин Хе залишиться під вартою на час судового розгляду, яке може тривати близько півроку.

Нагадаємо, що 31 березня суд Південної Кореї видав ордер на арешт Пак Кин Хе.

10 березня Конституційний суд Південної Кореї виніс ствердний вердикт у справі про імпічмент президента Пак Кин Хе. Вона визнана винною в тому, що порушила закон, дозволяючи своїй близькій подрузі Цой Сун Сіль втручатися в державні справи.