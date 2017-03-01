Екс-регіоналу Єфремову вручили обвинувальний акт

Тепер справу Єфремова може бути передано в суд

Голові фракції Партії регіонів у Верховній Раді 7-го скликання Олександру Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт у справі, де йому інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ряд інших злочинів.

Про це повідомив адвокат Єфремова Олександр Мельников, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, обвинувальний висновок у вівторок було вручено підозрюваному і двом його адвокатам.

Таким чином, тепер справу Єфремова може бути передано в суд.

Як повідомлялося, Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни йому інкримінується підтримка самопроголошеної "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Нагадаємо, раніше в ГПУ заявили, що завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Єфремова.

Єфремов підозрюється в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації та пособництві у захопленні будівлі управління СБУ в Луганській області (ч. 3 ст. 27, ст. 341 Кримінального кодексу України).

Крім цього, політик звинувачується у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення встановленого Конституцією порядку, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК), а також організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК).

Також Єфремов підозрюється у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: надання іноземній організації і її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК).