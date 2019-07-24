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Єфремова випустили із СІЗО, - адвокат

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Олександр Єфремов вийшов зі Старобільського СІЗО в Луганській області
Цю інформацію підтвердив його адвокат Андрій Смирнов.
Єфремова випустили із СІЗО, - адвокат Олександр Єфремов. Фото: ukrafoto.com

Він зазначив, що Єфремов "покинув територію СІЗО 24 липня відповідно до рішення суду", йдеться у "Радіо Свобода".

22 липня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату від "Партії регіонів" Олександру Єфремову з тримання під вартою на домашній арешт.

Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Крім того, йому інкримінують організаційне та інше сприяння створенню і діяльності угруповання "ЛНР" і державну зраду.

У червні 2019 Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді арешту ексголові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 17 серпня.

Нагадаємо, 22 липня колишнього "регіонала" Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді, відправили під домашній арешт.

Раніше, лідер партії "Наші" Євген Мураєв повідомляв про включення Єфремова у виборчий список "Опоблоку". У разі порушення політичною партією норм закону в ЦВК можуть виникнути питання з приводу реєстрації виборчого списку.

Колишнього депутата звинувачують у сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, поплічництві захопленню Управління СБУ і у створенні самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти Олександра Єфремова 16 січня 2017 року.

ГПУ також підозрює колишнього голову "Партії регіонів" у заволодінні шляхом зловживання службовим становищем майном підприємства "Луганськвугілля" (ч. 5 ст. 191 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни територіальних кордонів України, що призвело до смерті людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), а також в організаційному та іншому сприянні створенню терористичної організації "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

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