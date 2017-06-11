Епоха стратегічного терпіння щодо КНДР закінчилася, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що епоха стратегічного терпіння щодо КНДР закінчилася.

"Дехто критикує мою різку риторику...Але подивіться, до чого призвела дуже слабка риторика за останні 25 років. Подивіться, де ми зараз знаходимося", - заявив Трамп під час спільної прес-конференції в Токіо з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, інформує CNN.

Прем'єр Абе додав, що Японія і США знаходяться в "повній згоді" щодо подальшої політики щодо КНДР. За словами Абе, зараз всі варіанти вирішення північнокорейської проблеми на столі.

У 2017 році ситуація на Корейському півострові загострилася після низки ракетних та ядерних випробувань північнокорейського режима. КНДР декілька разів запускала міжконтинентальні балістичні ракети у бік Японії.

Раніше, Трамп заявив, що готовий провести переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, щоб уникнути загострення конфлікту навколо Корейського півострова.

Нагадаємо, 27 вересня Сполучені Штати розширили санкційний список проти Північної Кореї, додавши вісім банків та більше двох десятків громадян.

У свою чергу Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з накладенням на режим нових санкцій, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".