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Трамп готовий зустрітися з лідером КНДР, - ЗМІ

Але поки рано говорити про це, вважає президент США
Президент США Дональд Трамп готовий провести переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, щоб уникнути загострення конфлікту навколо Корейського півострова.
Трамп готовий зустрітися з лідером КНДР, - ЗМІ Фото: KCNA

Про це Трамп заявив у інтерв'ю американському телешоу Full Measure.

"Я готовий сісти для переговорів, з ким тільки вважатиму за необхідне. Я не думаю, що це ознака сили чи слабкості. Я думаю, що сідати за стіл переговорів з людьми - це не так уже й погано. Тому я, безумовно, готовий зустрітися з Кім Чен Ином. Але подивимося, як воно буде. Поки рано говорити про це", - сказав президент США.

Нагадаємо, 27 вересня Сполучені Штати розширили санкційний список проти Північної Кореї, додавши вісім банків та більше двох десятків громадян.

У свою чергу Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з накладенням на режим нових санкцій, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".

 

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06 11 2017 07:15
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