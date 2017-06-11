Трамп готовий зустрітися з лідером КНДР, - ЗМІ
Про це Трамп заявив у інтерв'ю американському телешоу Full Measure.
"Я готовий сісти для переговорів, з ким тільки вважатиму за необхідне. Я не думаю, що це ознака сили чи слабкості. Я думаю, що сідати за стіл переговорів з людьми - це не так уже й погано. Тому я, безумовно, готовий зустрітися з Кім Чен Ином. Але подивимося, як воно буде. Поки рано говорити про це", - сказав президент США.
Нагадаємо, 27 вересня Сполучені Штати розширили санкційний список проти Північної Кореї, додавши вісім банків та більше двох десятків громадян.
У свою чергу Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з накладенням на режим нових санкцій, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".
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