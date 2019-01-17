Facebook видалив майже 500 сторінок з Росії, - ОНОВЛЕНО
У компанії уточнили, що окремо за порадою від правоохоронних органів США, вилучили 107 сторінок, груп і облікових записів, повідомляє Reuters.
Зазначається, що фахівці видалили також 41 обліковий запис в соціальній мережі Instagram, яка належить Facebook.
Соціальна мережа Facebook заявила, що видалила 512 груп, сторінок та облікових записів, які брали участь у скоординованій недостовірній поведінці на Facebook та Instagram.
Дві операції проводилися з Росії, одна з яких була активна в декількох країнах, а інша здійснювалася з України, стверджують у компанії.
"Ми не знайшли жодних зв’язків між цими операціями, але вони використовували подібну тактику, створюючи мережу акаунтів, щоб ввести в оману інших про те, хто вони і що вони роблять", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, що компанія закрила близько 364 сторінок за участь у скоординованій недостовірній поведінці в межах єдиної мережі, яка виникла в Росії і діяла в країнах Балтії, Центральної Азії, на Кавказі, країнах Центральної та Східної Європи. Ці сторінки були пов’язані зі співробітниками російського інформаційного агентства Sputnik, заявили у Facebook.
"Особи, які стоять за цими обліковими записами, здебільшого представлялися українцями і використовували різні фіктивні облікові записи, одночасно ділячись місцевими українськими новинами на різні теми, такі як погода, протести, НАТО і стан здоров’я в школах. Ми виявили деякі технічні збіги з діяльністю в Росії, яку ми спостерігали до проміжних виборів у США", - заявили у компанії.
Також, соціальна мережа Facebook вирішила посилити правила розміщення політичної реклами на своїй платформі для країн, у яких в 2019 році відбудуться вибори.
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