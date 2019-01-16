Facebook посилює правила розміщення політичної реклами для країн, де цього року пройдуть вибори Зокрема для України

Соціальна мережа Facebook вирішила посилити правила розміщення політичної реклами на своїй платформі для країн, у яких в 2019 році відбудуться вибори.

Фото: ibtimes.co.uk

За словами директора Facebook з глобальної політики та охоплення Кеті Харбат, нововведення торкнуться Індії, Нігерії, деяких країн ЄС і України, інформує Reuters. Зокрема розміщувати політичну рекламу дозволять тільки тим рекламодавцям, які базуються в даній країні. За її словами, нові правила в Україні почнуть діяти вже у лютому. Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила початок з 31 грудня виборчого процесу чергових виборів Президента України, призначених на неділю, 31 березня 2019 року. Рада призначила вибори президента на 31 березня 2019 пройдуть 31 березня. Восени 2019 року мають відбутися вибори депутатів Верховної Ради.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію