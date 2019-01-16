НОВИНИСоціальна мережа Facebook вирішила посилити правила розміщення політичної реклами на своїй платформі для країн, у яких в 2019 році відбудуться вибори.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook посилює правила розміщення політичної реклами для країн, де цього року пройдуть вибори
Зокрема для України
Фото: ibtimes.co.uk
За словами директора Facebook з глобальної політики та охоплення Кеті Харбат, нововведення торкнуться Індії, Нігерії, деяких країн ЄС і України, інформує Reuters.
Зокрема розміщувати політичну рекламу дозволять тільки тим рекламодавцям, які базуються в даній країні. За її словами, нові правила в Україні почнуть діяти вже у лютому.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила початок з 31 грудня виборчого процесу чергових виборів Президента України, призначених на неділю, 31 березня 2019 року.
Рада призначила вибори президента на 31 березня 2019 пройдуть 31 березня. Восени 2019 року мають відбутися вибори депутатів Верховної Ради.
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16 01 2019 10:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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