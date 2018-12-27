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В Україні 31 грудня стартує президентська кампанія

Реєстрація кандидатів у президенти триватиме до 8 лютого включно
Центральна виборча комісія оголосила початок з 31 грудня виборчого процесу чергових виборів Президента України, призначених на неділю, 31 березня 2019 року.
В Україні 31 грудня стартує президентська кампанія Фото: google.com

Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК у четвер, повідомляє "Укрінформ".

"Центральна виборча комісія постановляє: оголосити з 31 грудня 2018 року початок виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року", - зачитала текст постанови Голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Як зазначається у раніше затвердженому календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів президента, призначених на 31 березня 2019 року, висування кандидатів політичними партіями або шляхом самовисування на пост глави держави та подання кандидатами документів до ЦВК триватиме з 31 грудня 2018 року до 3 лютого 2019 року. Перед поданням до Центрвиборчкому документів кандидат або партія, яка його висунула, має внести грошову заставу у розмірі 2,5 млн гривень.

Реєстрація кандидатів у президенти триватиме до 8 лютого включно. Звернення про відмову від балотування Центрвиборчком прийматиме до 7 березня.

Проведення передвиборної агітації розпочинається наступного дня після дня реєстрації кандидата на пост президента і закінчується о 24-ій годині 29 березня.

Утворення окружних виборчих комісії триватиме до 18 лютого, дільничних виборчих комісій - до 12 березня.

Голосування на виборах Президента проводитиметься 31 березня 2019 року з 8-ї до 20-ї години.

Результати голосування ЦВК має встановити до 10 квітня.

Не пізніше, як через 30 днів після оголошення офіційних результатів, новообраний президент має вступити на посаду.

Додамо, що громадяни на виборах можуть змінювати місце голосування без зміни ”прописки”.

 

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27 12 2018 17:44
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