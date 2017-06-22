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Федецький зіграв з військовими у футбол в напівзруйнованому спортзалі Мар'їнки, - ВІДЕО

Разом з ним приїхали футболісти Тлумак і Кополовець
Футболіст німецького клубу "Дармштадт" і збірної України Артем Федецький побував у Мар'їнці, де зіграв у футбол з військовослужбовцями Збройних Сил і Державної прикордонної служби.
Федецький зіграв з військовими у футбол в напівзруйнованому спортзалі Мар Фото: dpsu.gov.ua

Як повідомляють на сайті ДПСУ, Федецький разом з тренером молодіжки "Карпат" Андрієм Тлумаком і колишнім гравцем львівського клубу Михайлом Кополовцем провели гру для підняття бойового духу військових.

Вона відбулася в напівзруйнованому спортзалі на позиції "Інтернат". Колишня школа розташована на передовій і під постійним обстрілом з боку бойовиків.

"Ми зіграли у футбол фактично в Донецьку. Звичайно, це не найкраще футбольне поле, але ми почуваємося в цілковитій безпеці", - заявив після гри Федецький.

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22 06 2017 11:57
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