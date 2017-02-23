Фігурант справи Онищенка не вніс заставу і втік

Колишній керівник ТОВ "Надра Геоцентр" Сергій Свіченко, який є одним з підозрюваних у газовій справі Олександра Онищенка, втік.

Про це стало відомо під час судового засідання, на якому обирали запобіжний захід для іншого підозрюваного, пишуть "Наші гроші".

Свіченко шість місяців перебував під домашнім арештом. Відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України, термін утримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. Тому детективи НАБУ в лютому 2017 року подали клопотання про обрання Свіченку нового запобіжного заходу. Суд обрав для нього заставу в розмірі 20 млн грн, яку він мав внести протягом п'яти днів. Він цього не зробив, і зараз його місцезнаходження невідоме.

Свіченка підозрюють у скоєнні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

За даними слідства, Свіченко подавав заявки на підконтрольні групі Онищенка товарні біржі із заниженою ціною природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" і ТОВ "Фірма "ХАС" з "Укргазвидобуванням". На сьогодні встановлений розмір збитків від цієї схеми сягає 740 млн грн.

Свіченка затримали влітку 2016 року під час спроби виїхати з України.

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро планує передати до суду першу частину справи про газові махінації народного депутата групи "Воля народу"Олександра Онищенка.