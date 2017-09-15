Фінансування Міноборони збільшать до 83,3 млрд гривень
"Попередньо, після проведення засідання Ради національної безпеки й оборони, бюджет для Збройних сил України на наступний рік планується 83,3 млрд гривень, але для цього потрібно ще рішення уряду і Верховної Ради України", - цитує його прес-служба Міноборони.
"У бюджеті на наступний рік передбачається у два з половиною рази збільшити фінансовий ресурс на розвиток озброєння і техніки. Ми переходимо від "бюджету утримання" до "бюджету розвитку", - сказав Полторак.
Нагадаємо, що в державному бюджеті на 2017 рік на потреби Міністерства оборони закладено 62,5 млрд гривень (з урахуванням спецфонду - 68,8 млрд).
Зазначимо, до кінця вересня українські військові, які виконують бойові завдання в зоні АТО, будуть забезпечені новою зимовою формою.
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