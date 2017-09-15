Фінансування Міноборони збільшать до 83,3 млрд гривень

"Ми переходимо від "бюджету утримання" до "бюджету розвитку"

Україна планує збільшити фінансування Міністерства оборони наступного року до 83,3 млрд гривень.

"Попередньо, після проведення засідання Ради національної безпеки й оборони, бюджет для Збройних сил України на наступний рік планується 83,3 млрд гривень, але для цього потрібно ще рішення уряду і Верховної Ради України", - цитує його прес-служба Міноборони.

"У бюджеті на наступний рік передбачається у два з половиною рази збільшити фінансовий ресурс на розвиток озброєння і техніки. Ми переходимо від "бюджету утримання" до "бюджету розвитку", - сказав Полторак.

Нагадаємо, що в державному бюджеті на 2017 рік на потреби Міністерства оборони закладено 62,5 млрд гривень (з урахуванням спецфонду - 68,8 млрд).

Зазначимо, до кінця вересня українські військові, які виконують бойові завдання в зоні АТО, будуть забезпечені новою зимовою формою.