Фінляндія дала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

Влада Фінляндії дала дозвіл на будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2" у своїй економічній зоні.

З 1220 кілометрів газопроводу по дну Балтійського моря близько 374 пройдуть по виключно економічній зоні Фінляндії, повідомляє сайт уряду країни.

"5 квітня 2018 року уряд Фінляндії дав згоду на проект будівництва газопроводу Nord Stream 2 AG щодо ділянки, яка проходить через виняткову економічну зону Фінляндії", - йдеться в повідомленні.

Дозвіл носить умовний характер. Це означає, що проект будівництва повинен відповідати умовам, викладеним у рішенні фінського уряду. Дозвіл буде дійсно протягом 50 років, після чого його потрібно буде оновити.

Довідка: Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м. газу в рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.

Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу має бути завершено в березні 2018 року, а другої - в 2019 році.

Інвестиції Газпрому в проект Турецького потоку на 2018 рік заплановані в розмірі 182,4 мільярда рублів (близько $3,2 млрд) проти 92,8 млрд руб (близько $1,6 млрд) у 2017 році. Вартість будівництва Турецького потоку оцінюють в $6 млрд.

Газпром почав будівництво в Чорному морі газопроводу Турецький потік 7 травня 2017 року.

Зазначимо, що Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему України.