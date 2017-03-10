ФК "Металіст" повертається в держвласність, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко під час візиту до Харкова анонсував повернення місцевого футбольного клубу "Металіст" у власність держави.

Про це Луценко сказав на спільному брифінгу з міністром юстиції Павлом Петренко, повідомляє "112 Україна". За його словами, рішення про повернення вже прийняв суд.

"Він повертається від Курченко до держави. Далі, очевидно, виконавчі органи країни ухвалять рішення про його використання. Можливий варіант передачі в управління муніципальне, можливо конкурс для інвесторів, можливо інші варіанти, які вже знаходяться поза моєю компетенцією, але разом з міністром (юстиції Павлом Петренко, - ред.) ми можемо з гордістю повідомити харків'янам, що ФК "Металіст" тепер буде належати не втікачам-клептократії, а харків'янам", - сказав генпрокурор.

Відзначимо, раніше власником ФК був побіжний олігарх Сергій Курченко.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, "Металіст" має близько $25-30 млн заборгованості. Крім того, клуб має кілька позовів не тільки у спортивних інстанціях (Палата спорів ФФУ і Спортивний арбітражний суд Лозанни), а й фігурує у справах адміністративних і правоохоронних органів. До цього призвело управління і втеча з України нинішнього президента клубу Сергія Курченка, а також його соратників.

Через відсутність фінансових можливостей, а також через чисельні порушення клуб не допущений до участі у змаганнях Прем'єр-ліги у наступному сезоні.

У травні суд задовольнив клопотання поліції і наклав арешт на нерухоме майно, що належить харківському футбольному клубу "Металіст" і стадіону "Металіст Арена".