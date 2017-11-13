Фонд держмайна передасть китайській BOCE акції УБРР
Про це повідомив керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров на своїй сторінці y Facebook.
BOCE стала переможцем конкурсу з продажу 99,9% акцій УБРР і придбала пакет акцій за 82,83 млн грн.
За словами Віталія Трубарова, нещодавно компанія отримала відповідний дозвіл Національного банку України, і фонд має підстави для перерахування акцій покупцеві. Зараз здійснюють всі необхідні заходи для цього.
Відзначимо, що BOCE – найбільша спотова товарна біржа у Китаї з річним обігом в 1 трлн дол. Компанію засновано у 2009 році за участю приватних китайських інвесторів, декількох державних компаній, а також муніципалітету штату Тянцзінь, КНР.
Надходження від приватизації в 2016 році склали 190 млн грн при плані 17,1 млрд грн. Урядовий проект держбюджету-2018 передбачає надходження від приватизації 22,5 млрд грн.
Міністерства не поспішають передавати підприємства в управління Фонду державного майна, що негативно впливає на процес приватизації.
Від приватизації держмайна у 2018 році планують отримати 22,5 млрд гривень.
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