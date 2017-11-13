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Фонд держмайна передасть китайській BOCE акції УБРР

BOCE стала переможцем конкурсу з продажу 99,9% акцій УБРР і придбала пакет акцій за 82,83 млн грн
Фонд державного майна передасть пакет акцій Українського банку реконструкції та розвитку (УБРР) китайській компанії Bohai Commodity Exchange Co., Ltd.
Фонд держмайна передасть китайській BOCE акції УБРР Фото: finance.obozrevatel.com

Про це повідомив керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров на своїй сторінці y Facebook.

BOCE стала переможцем конкурсу з продажу 99,9% акцій УБРР і придбала пакет акцій за 82,83 млн грн.

За словами Віталія Трубарова, нещодавно компанія отримала відповідний дозвіл Національного банку України, і фонд має підстави для перерахування акцій покупцеві. Зараз здійснюють всі необхідні заходи для цього.

Відзначимо, що BOCE – найбільша спотова товарна біржа у Китаї з річним обігом в 1 трлн дол. Компанію засновано у 2009 році за участю приватних китайських інвесторів, декількох державних компаній, а також муніципалітету штату Тянцзінь, КНР.

Надходження від приватизації в 2016 році склали 190 млн грн при плані 17,1 млрд грн. Урядовий проект держбюджету-2018 передбачає надходження від приватизації 22,5 млрд грн.

Міністерства не поспішають передавати підприємства в управління Фонду державного майна, що негативно впливає на процес приватизації.

Від приватизації держмайна у 2018 році планують отримати 22,5 млрд гривень.

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13 11 2017 21:18
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