Фотограф чотири роки щодня годинами сидів у річці, щоб сфотографувати бобра

Журнал bioGraphic опублікував зроблене під водою фото євразійського бобра, який пливе по Луарі з тополевою гілкою в зубах. За цим знімком фотографу довелося полювати чотири роки.

Щовечора, одягнений в спорядження для підводного плавання, фотограф лежав нерухомо в руслі річки протягом двох-трьох годин, повідомляє видання.

Нарешті, одного вечора щойно він занурився у воду, як побачив дорослого бобра, що повертається зі свіжою тополевою гілкою до трьох своїх дитинчат.

Популяція цих тварин сильно зменшилася, починаючи з Середньовіччя, коли люди почали полювати на них заради шкіри, м'яса і "бобрового струменя". За даними Міжнародного союзу охорони природи, повідомляє Gizmodo, до початку 20-го століття залишалося близько 1200 особин цього виду, але прийняті тоді ж заходи зі збереження бобрів призвели до швидкого зростання їх кількості.

Нагадаємо, двоє польських фотографів Крістіан Махник і Адам Бояновський побували у зоні відчуження та буквально "оживили" місто Прип'ять, що поблизу від Чорнобильської АЕС.

Збройні сили США оприлюднили фото, зроблене військовим фотографом в Афганістані у мить, коли вона і четверо афганських солдатів загинули від вибуху снаряда.