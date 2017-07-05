У Прип'яті знову з'явилось світло, фотографи "оживили" місто, - ФОТО
Фотографи вмикали у мертвих будівлях світло і складалося враження, що сюди знову повернулися люди.
"Ми хотіли показати це місто з іншого боку так, як до нас ще ніхто не робив. Ми хотіли показати, як у вікнах будівель знову жевріє світло ... Ми повернули світло в місто і немов відродили його до життя", – пояснив ідею проекту Бояновський.
Фото опубліковані у спільноті Napromieniowani.pl.
Фото:facebook.com/Napromieniowani
Фото:facebook.com/Napromieniowani
Фото:facebook.com/Napromieniowani
Фото:facebook.com/Napromieniowani
Фото:facebook.com/Napromieniowani
Фотографи певні, якщо тут докласти трохи зусиль, і все знову запрацює.
Нагадаємо, російський пропагандистський телеканал "Звезда" у річницю чорнобильської трагедії назвав українського Президента Петра Порошенка "радіоактивним".
Також зазначимо, що у Чорнобильській зоні вже в першому півріччі 2017 року може почати роботу перша сонячна електростанція.
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