У Прип'яті знову з'явилось світло, фотографи "оживили" місто, - ФОТО

Фотографи певні, якщо докласти трохи зусиль, все знову запрацює

Двоє польських фотографів Крістіан Махник і Адам Бояновський побували у зоні відчуження та буквально "оживили" місто Прип'ять, що поблизу від Чорнобильської АЕС.

Фотографи вмикали у мертвих будівлях світло і складалося враження, що сюди знову повернулися люди.

"Ми хотіли показати це місто з іншого боку так, як до нас ще ніхто не робив. Ми хотіли показати, як у вікнах будівель знову жевріє світло ... Ми повернули світло в місто і немов відродили його до життя", – пояснив ідею проекту Бояновський.

Фото опубліковані у спільноті Napromieniowani.pl.

Фото:facebook.com/Napromieniowani

Фото:facebook.com/Napromieniowani

Фото:facebook.com/Napromieniowani

Фото:facebook.com/Napromieniowani

Фото:facebook.com/Napromieniowani

Фотографи певні, якщо тут докласти трохи зусиль, і все знову запрацює.