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У Прип'яті знову з'явилось світло, фотографи "оживили" місто, - ФОТО

Фотографи певні, якщо докласти трохи зусиль, все знову запрацює
Двоє польських фотографів Крістіан Махник і Адам Бояновський побували у зоні відчуження та буквально "оживили" місто Прип'ять, що поблизу від Чорнобильської АЕС.
У Прип Фото:facebook.com/Napromieniowani

Фотографи вмикали у мертвих будівлях світло і складалося враження, що сюди знову повернулися люди.

"Ми хотіли показати це місто з іншого боку так, як до нас ще ніхто не робив. Ми хотіли показати, як у вікнах будівель знову жевріє світло ... Ми повернули світло в місто і немов відродили його до життя", – пояснив ідею проекту Бояновський.

Фото опубліковані у спільноті Napromieniowani.pl.

Фото:facebook.com/Napromieniowani

Фото:facebook.com/Napromieniowani

Фото:facebook.com/Napromieniowani

Фото:facebook.com/Napromieniowani

Фото:facebook.com/Napromieniowani

Фотографи певні, якщо тут докласти трохи зусиль, і все знову запрацює.

Нагадаємо, російський пропагандистський телеканал "Звезда" у річницю чорнобильської трагедії назвав українського Президента Петра Порошенка "радіоактивним".

Також зазначимо, що  у Чорнобильській зоні вже в першому півріччі 2017 року може почати роботу перша сонячна електростанція.

 

 

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07 05 2017 10:53
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