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Французька компанія інвестує 20 млн євро в Одеський порт, - Мінінфраструктури

Упродовж наступних п’яти років вантажопотік суттєво збільшиться
Французька транспортна суднохідна компанія CMA CGM інвестує в Одеський порт €20 млн.
Французька компанія інвестує 20 млн євро в Одеський порт, - Мінінфраструктури Фото: yuz-uspa.com.ua

"Підписано документ про інвестиції в обсязі 20 млн євро провідного контейнерного оператора Франції, що входить в ТОП-3 контейнерних операторів світу, CMA CGM в Одеський порт", -  повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, упродовж наступних п’яти років вантажопотік суттєво збільшиться.

CMA CGM Group - французька транспортна судноплавна компанія зі штаб-квартирою в Марселі, займається переважно контейнерними морськими перевезеннями. Найбільший у Франції і третій за величиною у світі морським контейнерний перевізник.

Компанія представлена на кожному континенті, більш ніж в 160 країнах світу, через міжнародну мережу своїх регіональних відділень, що складається більш ніж з 750 офісів і філій.

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10 12 2018 11:58
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