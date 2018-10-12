Французька компанія інвестує 20 млн євро в Одеський порт, - Мінінфраструктури
"Підписано документ про інвестиції в обсязі 20 млн євро провідного контейнерного оператора Франції, що входить в ТОП-3 контейнерних операторів світу, CMA CGM в Одеський порт", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
За його словами, упродовж наступних п’яти років вантажопотік суттєво збільшиться.
CMA CGM Group - французька транспортна судноплавна компанія зі штаб-квартирою в Марселі, займається переважно контейнерними морськими перевезеннями. Найбільший у Франції і третій за величиною у світі морським контейнерний перевізник.
Компанія представлена на кожному континенті, більш ніж в 160 країнах світу, через міжнародну мережу своїх регіональних відділень, що складається більш ніж з 750 офісів і філій.
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