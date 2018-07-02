Французький магазин порізав непроданий одяг
У суботу покупець Наталі Боваль побачила порізані на шматки речі, які висіли на решітці біля магазину чоловічого одягу Celio в Руані, повідомляє ВВС. Жінка розмістила фотографії цього одягу на своїй сторінці Facebook.
У своєму повідомленні вона написала, що працівники магазину викинули непродані речі, коли багато людей потребують теплого одягу під час зими. Інші користувачі соцмереж також стверджували, що бачили зіпсований одяг за межами різних магазинів цієї мережі по всій Франції.
Водночас компанія написала у Twitter, що розірваний одяг був непридатним для носіння - на ньому були плями та інші пошкодження - саме тому його і знищили. Магазин також повідомив, що співпрацює із благодійниками та регулярно передає стокові речі.
Нагадаємо, що компанія Tecos GmbH розробила спеціальні спортивні шорти для захисту жінок від сексуального насильства і зґвалтування.
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