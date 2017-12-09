Французи вийшли на мітинги проти трудової реформи Макрона

Реформа в трудовій сфері була однією з головних обіцянок Макрона під час передвиборної кампанії

У Франції у вівторок починаються вуличні акції проти запланованих урядом трудових реформ, спрямованих на досягнення більшої гнучкості на ринку праці.

Акції протесту ініціював другий за величиною профспілковий союз країни CGT. По всій Франції було зареєстровано більше 180 заявок на проведення демонстрацій. Про це повідомляє Le Figaro.

У Парижі акція почнеться о 14:00 на площі Бастилії, планується, що учасники пройдуть центральними вулицями міста.

В акції протесту беруть участь співробітники залізничної компанії SNCF, зокрема робітники системи швидкісних приміських поїздів (RER), які обслуговують Париж і його передмістя. Число потягів на цій лінії було зменшено вдвічі.



Фото: Le Figaro

Водночас рух поїздів в паризькому метро, ​​а також швидкісних поїздів TGV і поїздів залізничного оператора Eurostar буде здійснюватися в нормальному режимі.

Реформа в трудовій сфері була однією з головних обіцянок Макрона під час передвиборної кампанії. Він обіцяв створити робочі місця і зробити країну більш конкурентоспроможною.

Завдяки запропонованим реформам компаніям буде простіше звільняти співробітників, переговори між роботодавцями і працівниками в невеликих фірмах будуть децентралізовані.



Фото: Le Figaro

Крім того, пропонується встановити верхню межу для компенсацій за помилкове звільнення, що звільнить компанії від загрози непередбачуваних збитків, який зараз визначається рішенням арбітражного суду.

Крім того, реформи скасовують вимогу погоджувати масові скорочення у великих компаніях з розміром їх глобальної прибутку, їм буде дозволено звільняти працівників, грунтуючись виключно на показниках прибутковості всередині країни.

Слід зазначити, що партія Макрона має абсолютну більшість у парламенті і може ухвалити запропоновані зміни. Втім, профспілки у Франції мають дуже значний вплив, тож не виключено, що владі доведеться піти на поступки.

Нагадаємо, популярність президента Франції Еммануеля Макрона продовжує стрімке падіння і в серпні він втратив ще 14 пунктів.