У Франції знову фіксують падіння рейтингу Макрона
Про це свідчать дані опитування Ifop-JDD, які щомісячно проводить видання Journal du Dimanche.
На сьогоднішній день президентом Франції задоволені 40% громадян, 57% - незадоволені діями глави держави (20% - дуже незадоволені).
Таким чином, за серпень Макрон втратив 14% президентського рейтингу, у липні падіння склало 10%.
Загалом з моменту обрання рейтинг Макрона впав на 24 пункти і це безпрецедентне падіння з часів президентства Жака Ширака, який з травня по серпень 1995 року втратив 20 пунктів.
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У 2012 році попередник Макрона Франсуа Олланд користувався набагато більшою популярністю (54%), а у 2007 році Ніколя Саркозі мав ще вищий рейтинг (67%).
Рейтинг прем'єр-міністра Едуарда Філіппа також знижується – 47% французів задоволені його діями і це на 9% менше, ніж у липні.
Опитування проводилося в Інтернеті та за телефоном 25 і 26 серпня за вибіркою з 1023 чоловік за методом квотування.
Нагадаємо, підсумки перших 100 днів президентства Мактрона свідчать, що майже дві третини французів не схвалюють дії глави Франції.
Еммануеля Макрона призначили президентом 14 травня. Перемогу Макрон здобув у другому турі набравши 66,06% голосів, у той час як глава ультраправого Національного фронту Марін Ле Пен отримала 34,94% голосів.
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