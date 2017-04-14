Ф'юрі звинуватив Кличка в плагіаті стилю боксу
Ф'юрі зазначив, що йому цікаво спостерігати за поведінкою українця перед боєм з Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО), а також запевнив, що Кличко копіює його манеру бою.
Про це він написав у Twitter.
"Цікаво спостерігати за тим, як Кличко намагається копіювати мій стиль на його бій з Джошуа. Як кажуть, якщо не можеш перемогти – ставай частиною цього", - написав Ф'юрі.
Нагадаємо, що поєдинок між українським боксером Володимиром Кличком і чемпіоном світу за версією IBF в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа покажуть більш ніж в 150 країнах світу.
Бій відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні Уемблі. На даний момент продано понад 80 тисяч квитків. Усього стадіон прийме близько 90 тисяч уболівальників. На кону поєдинку будуть титули за версіями IBF і WBA.
Президент WBA Джилберто Мендоса заявив, що переможець бою Кличко - Джошуа повинен буде боксувати проти кубинського боксера Луїса Ортіса.
Пізніше відбулася перша прес-конференція Кличка і Джошуа, в ході якої боксери провели дуель поглядів.
Раніше екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-4, 54 КО) заявив, що хоче втретє в кар'єрі стати чемпіоном світу, а також бути для всіх прикладом для наслідування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф