Ф'юрі звинуватив Кличка в плагіаті стилю боксу

Ф'юрі зазначив, що йому цікаво спостерігати за поведінкою українця перед боєм з Ентоні Джошуа

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (25-0, 18 КО) звинуватив свого колишнього суперника українця Володимира Кличка (64-4, 53 КО) в копіюванні його стилю боксу

Ф'юрі зазначив, що йому цікаво спостерігати за поведінкою українця перед боєм з Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО), а також запевнив, що Кличко копіює його манеру бою.

Про це він написав у Twitter.

"Цікаво спостерігати за тим, як Кличко намагається копіювати мій стиль на його бій з Джошуа. Як кажуть, якщо не можеш перемогти – ставай частиною цього", - написав Ф'юрі.

Нагадаємо, що поєдинок між українським боксером Володимиром Кличком і чемпіоном світу за версією IBF в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа покажуть більш ніж в 150 країнах світу.

Бій відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні Уемблі. На даний момент продано понад 80 тисяч квитків. Усього стадіон прийме близько 90 тисяч уболівальників. На кону поєдинку будуть титули за версіями IBF і WBA.

Президент WBA Джилберто Мендоса заявив, що переможець бою Кличко - Джошуа повинен буде боксувати проти кубинського боксера Луїса Ортіса.

Пізніше відбулася перша прес-конференція Кличка і Джошуа, в ході якої боксери провели дуель поглядів.

Раніше екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-4, 54 КО) заявив, що хоче втретє в кар'єрі стати чемпіоном світу, а також бути для всіх прикладом для наслідування.