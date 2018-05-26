"Газпром" домовився з Туреччиною про сухопутну ділянку газопроводу до Європи
Як повідомляють у прес-службі "Газпрому", в розвиток Протоколу також уклали Угоду про основні умови і параметри будівництва цієї ділянки.
"Підписання документів дозволяє перейти до практичних кроків з реалізації проекту. Будівництвом сухопутної ділянки займатиметься спільна проектна компанія TurkAkim Gaz Tasima A.S., створена на паритетних засадах. Крім того, між ТОВ "Газпром експорт" і Botas були підписані документи з позасудового врегулювання поточного арбітражного спору за умовами контрактів на поставку російського природного газу турецьким споживачам. Арбітражний розгляд найближчим часом буде припинено", – заявили в "Газпромі".
Нагадаємо, російський "Газпром" заявив про завершення будівництва першої нитки підводного газопроводу "Турецький потік".
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