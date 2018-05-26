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"Газпром" домовився з Туреччиною про сухопутну ділянку газопроводу до Європи

Будівництвом сухопутної ділянки займатиметься спільна проектна компанія TurkAkim Gaz Tasima A.S.
Сьогодні відбулося підписання Протоколу між ПАТ "Газпром" і урядом Турецької Республіки про сухопутну ділянку транзитної нитки газопроводу "Турецький потік" для поставок російського газу європейським споживачам.
"Газпром" домовився з Туреччиною про сухопутну ділянку газопроводу до Європи Фото: gettyimages.com

Як повідомляють у прес-службі "Газпрому", в розвиток Протоколу також уклали Угоду про основні умови і параметри будівництва цієї ділянки.

"Підписання документів дозволяє перейти до практичних кроків з реалізації проекту. Будівництвом сухопутної ділянки займатиметься спільна проектна компанія TurkAkim Gaz Tasima A.S., створена на паритетних засадах. Крім того, між ТОВ "Газпром експорт" і Botas були підписані документи з позасудового врегулювання поточного арбітражного спору за умовами контрактів на поставку російського природного газу турецьким споживачам. Арбітражний розгляд найближчим часом буде припинено", – заявили в "Газпромі".

Нагадаємо, російський "Газпром" заявив про завершення будівництва першої нитки підводного газопроводу "Турецький потік".

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26 05 2018 23:33
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