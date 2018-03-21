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"Газпром" оскаржить штраф АМКУ в міжнародному арбітражі

Компанія послалася на порушення російсько-української інвестиційної угоди
Російський "Газпром" відмовився визнавати правомірність штрафу, накладеного на компанію Антимонопольним комітетом України, і готує в зв'язку з цим новий позов до міжнародного арбітражу.
"Газпром" оскаржить штраф АМКУ в міжнародному арбітражі Фото: gazeta.ua

"Газпром" вважає такі дії АМКУ порушенням його прав, у тому числі гарантованих російсько-українською міжурядовою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року, пише агентство ТАСС із посиланням на заяву компанії.

Російська компанія також поскаржилася, що заява міністра юстиції Павла Петренка про стягнення Україною з "Газпрому" грошових коштів за цим штрафом, яка з'явилася напередодні, є "спробою незаконного вилучення його майна".

Нагадаємо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу через українську газотранспортну систему в 2009-2015 роках. З урахуванням пені за прострочення оплати сума зросла вдвічі - до 172 млрд гривень. Відтоді "Газпром" безуспішно судиться проти АМКУ в українських судах.

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21 03 2018 16:59
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