Газпром попросив Україну збільшити об’єми експорту до Європи
Про це у Facebook повідомив керівник прес-служби Укратрансгазу Максим Білявський.
Також Білявський повідомив, що в Україні збільшили обсяги відбору газу зі сховищ – прогнозований добовий режим 100 млн куб. м. До морозів ця цифра в середньому становила 40-60 млн куб. м.
За його словами, усі замовлення країн-імпортерів виконуються у повному обсязі.
Раніше голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв попередив про можливі перебої із транзитом російського газу через Газпром.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія може повністю відмовитися від транзиту газу через територію України у разі реалізації проектів будівництва двох ниток "Турецького потоку" і "Північного потоку-2".
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