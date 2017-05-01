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Росія може повністю відмовитися від транзиту газу через територію України, - Коболєв

Інтерес до управління українською ГТС виявили лише три компанії
Голова "Нафтогазу" зазначив, що Росія зможе повністю відмовитися від транзиту газу через територію України у разі реалізації проектів будівництва двох ниток "Турецького потоку" і "Північного потоку-2".
Росія може повністю відмовитися від транзиту газу через територію України, - Коболєв Андрій Коболєв. Фото: AFP

На думку Андрія Коболєва, залучення європейської компанії до управління газотранспортною системою (ГТС) України дасть змогу зберегти статус транзитної держави.

"Кінцевою метою цього процесу є залучення європейської компанії. Це необхідно для того, аби європейці розуміли, що Україна є партнером, щоб у них був свій інтерес. Ми фактично хочемо поділитися частиною свого бізнесу, щоб вони допомогли нам гарантувати, що після 2019 року транзит через територію України залишиться", - сказав Коболєв в ефірі "5 Каналу".

Голова "Нафтогазу" зазначив, що Росія зможе повністю відмовитися від транзиту газу через територію України у разі реалізації проектів будівництва двох ниток "Турецького потоку" і "Північного потоку-2".

За словами Коболєва, наразі інтерес до управління українською ГТС виявили лише три компанії, які ведуть відповідні переговори.

Нагадаємо, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допускає можливість загострення відносин з російським "Газпромом".

НАК "Нафтогаз України" розцінює заяви ПАТ "Газпром" про можливість припинення поставок газу для споживачів в країнах ЄС як підготовку Російською Федерацією нової газової кризи в січні-лютому 2017 року.

Раніше глава "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія може припинити постачання газу, якщо Україна стягне з російського газового монополіста штраф у формі відбирання газу.

Варто відзначити, що "Газпром" готовий надати "Нафтогазу України" гарантійний лист про те, що передоплата України за поставки газу не буде зарахована в рахунок оплати поставок на неконтрольовані Україною території Донецької і Луганської областей.

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