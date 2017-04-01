У Росії можуть створити нову штучну газову кризу, - Коболєв

Міллер та Путін лякають європейських колег, що може бути незаконний відбір газу

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допускає можливість загострення відносин з російським "Газпромом".

"На жаль, говорячи про відносини з "Газпромом" - все можливо", - сказав Коболєв в ефірі "5 каналу", відповідаючи на запитання, чи можливе зимове загострення у відносинах з "Газпромом".

"Остання риторика російського монополіста говорить про те, що такий варіант там точно розглядається. Міллер та Путін прямо говорять і лякають європейських колег, що може бути незаконний відбір газу, який вони ніколи не довели і не можуть довести тому що його не було", - заявив голова "Нафтогазу".

З одного боку, "Газпром" відмовляється підписувати додаткову угоду, яка дозволить "Нафтогазу" купувати газ, а з іншого боку, лякає європейських партнерів, що теоретично може бути несанкціонований відбір газу з транзитного потоку, тому що у України начебто мало газу.

На думку голови правління "Нафтогазу", ця риторика суперечить одна іншій.

"Будь-яка криза б'є не тільки по Україні, але й по Росії. Вона б'є по іміджу газу. Остання криза 2009 року коштувала дуже багато всім учасникам ринку, але, тим не менш, я впевнений, що зважаючи на важку політичну ситуацію і на існуючі військові дії, хтось з гарячою головою у Росії може не зупинитися і створити нову штучну кризу", - сказав він.

"Сподіваємося, що її (кризи – Ред.) не буде, якщо вона буде – ми до неї готові", - підсумував Коболєв.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" розцінює заяви ПАТ "Газпром" про можливість припинення поставок газу для споживачів в країнах ЄС як підготовку Російською Федерацією нової газової кризи в січні-лютому 2017 року.