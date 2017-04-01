У Росії можуть створити нову штучну газову кризу, - Коболєв
"На жаль, говорячи про відносини з "Газпромом" - все можливо", - сказав Коболєв в ефірі "5 каналу", відповідаючи на запитання, чи можливе зимове загострення у відносинах з "Газпромом".
"Остання риторика російського монополіста говорить про те, що такий варіант там точно розглядається. Міллер та Путін прямо говорять і лякають європейських колег, що може бути незаконний відбір газу, який вони ніколи не довели і не можуть довести тому що його не було", - заявив голова "Нафтогазу".
З одного боку, "Газпром" відмовляється підписувати додаткову угоду, яка дозволить "Нафтогазу" купувати газ, а з іншого боку, лякає європейських партнерів, що теоретично може бути несанкціонований відбір газу з транзитного потоку, тому що у України начебто мало газу.
На думку голови правління "Нафтогазу", ця риторика суперечить одна іншій.
"Будь-яка криза б'є не тільки по Україні, але й по Росії. Вона б'є по іміджу газу. Остання криза 2009 року коштувала дуже багато всім учасникам ринку, але, тим не менш, я впевнений, що зважаючи на важку політичну ситуацію і на існуючі військові дії, хтось з гарячою головою у Росії може не зупинитися і створити нову штучну кризу", - сказав він.
"Сподіваємося, що її (кризи – Ред.) не буде, якщо вона буде – ми до неї готові", - підсумував Коболєв.
Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" розцінює заяви ПАТ "Газпром" про можливість припинення поставок газу для споживачів в країнах ЄС як підготовку Російською Федерацією нової газової кризи в січні-лютому 2017 року.
Раніше глава "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія може припинити постачання газу, якщо Україна стягне з російського газового монополіста штраф у формі відбирання газу.
Варто відзначити, що "Газпром" готовий надати "Нафтогазу України" гарантійний лист про те, що передоплата України за поставки газу не буде зарахована в рахунок оплати поставок на неконтрольовані Україною території Донецької і Луганської областей.
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