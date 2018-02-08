"Газпром" збільшив транзит газу через Україну

Транзит газу через газотранспортну систему (ГТС) України у липні 2018 року зріс на 13% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Зростання транзиту сталося під час двотижневої зупинки на ремонт Північного потоку (Nord Stream). Таким чином, середньодобові обсяги транзиту газу з РФ до європейських країн через українську ГТС збільшилися на 20%, повідомила прес-служба "Укртрансгазу", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За підсумками липня транзит газу через територію України зріс на 950 млн куб. м, або на 13% в порівнянні з аналогічним місяцем 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, компанія "Nord Stream 2" почала встановлювати перші труби в рамках спорудження спірного газопроводу "Північний потік - 2", по якому природний газ буде прямо поставлятися з Росії в Німеччину.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.