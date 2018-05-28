Моравєцький: "Північний потік-2" - гібридна зброя проти ЄС і НАТО
"Північний потік - 2 становить загрозу для енергетичної безпеки і солідарності Європи, це нова гібридна зброя, яка орієнтована на ЄС і НАТО, це отруєна пігулка європейської безпеки", - сказав Моравєцький в Сеймі Польщі, передає wPolityce.
За словами прем'єра, "Північний потік-1" дозволив Росії зібрати гроші для агресії проти України і Грузії.
"Сьогоднішня ситуація в сфері безпеки доводить, що історичне рішення про розміщення військ в нашому регіоні було правильним. Ми вдячні союзникам за їх внесок в безпеку", - додав глава польського уряду.
Нагадаємо, що в Німеччині вже стартувало будівництво "Північного потоку-2" навіть попри те, що "Газпром" досі не отримав дозволів від усіх країн, через які планують прокласти газопровід.
До цього компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.
Також Фінляндія дозволила будівництво газопроводу "Північний потік-2" у своїх економічних зонах.
Додамо, що в Німеччині заявляли, що Росія має гарантувати Україні обсяги транзиту газу після закінчення контракту у 2019 році.
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