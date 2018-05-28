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Моравєцький: "Північний потік-2" - гібридна зброя проти ЄС і НАТО

За словами прем'єра, "Північний потік-1" дозволив Росії зібрати гроші для агресії проти України і Грузії
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький вважає, що проект газопроводу "Північний потік-2" становить небезпеку для енергетичної безпеки Європи.
Моравєцький: "Північний потік-2" - гібридна зброя проти ЄС і НАТО Матеуш Моравєцький. Фото: ЕРА/UPG

"Північний потік - 2 становить загрозу для енергетичної безпеки і солідарності Європи, це нова гібридна зброя, яка орієнтована на ЄС і НАТО, це отруєна пігулка європейської безпеки", - сказав Моравєцький в Сеймі Польщі, передає wPolityce.

За словами прем'єра, "Північний потік-1" дозволив Росії зібрати гроші для агресії проти України і Грузії.

"Сьогоднішня ситуація в сфері безпеки доводить, що історичне рішення про розміщення військ в нашому регіоні було правильним. Ми вдячні союзникам за їх внесок в безпеку", - додав глава польського уряду.

Нагадаємо, що в Німеччині вже стартувало будівництво "Північного потоку-2" навіть попри те, що "Газпром" досі не отримав дозволів від усіх країн, через які планують прокласти газопровід.

До цього компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.

Також Фінляндія дозволила будівництво газопроводу "Північний потік-2" у своїх економічних зонах.

Додамо, що в Німеччині заявляли, що Росія має гарантувати Україні обсяги транзиту газу після закінчення контракту у 2019 році.

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28 05 2018 12:56
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