Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Німеччині почали встановлення труб для "Північного потоку-2"

Судно-трубоукладач "Castoro 10" в ніч на середу почало роботи на наземній стикувальній станції під Любміном у Грайфсвальдській затоці
Компанія "Nord Stream 2" почала встановлювати вперші труби в рамках спорудження спірного газопроводу "Північний потік - 2", по якому природний газ буде прямо поставлятися з Росії в Німеччину.
У Німеччині почали встановлення труб для "Північного потоку-2" Фото: DPA/ТАСС

На першому етапі сегменти труб, приварені один до одного на судні, будуть протягнуті по підземному тунелю, який веде до наземної приймальної станції, повідомив представник компанії, інформує російська служба "Deutsche Welle".

"Nord Stream 2" ще два місяці тому приступила до будівництва 30-кілометрового підводного тунелю в прибережних водах. У серпні почнуться роботи по безпосередній укладці труб.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2018 12:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.