У Німеччині почали встановлення труб для "Північного потоку-2"

Судно-трубоукладач "Castoro 10" в ніч на середу почало роботи на наземній стикувальній станції під Любміном у Грайфсвальдській затоці

Компанія "Nord Stream 2" почала встановлювати вперші труби в рамках спорудження спірного газопроводу "Північний потік - 2", по якому природний газ буде прямо поставлятися з Росії в Німеччину.

На першому етапі сегменти труб, приварені один до одного на судні, будуть протягнуті по підземному тунелю, який веде до наземної приймальної станції, повідомив представник компанії, інформує російська служба "Deutsche Welle".

"Nord Stream 2" ще два місяці тому приступила до будівництва 30-кілометрового підводного тунелю в прибережних водах. У серпні почнуться роботи по безпосередній укладці труб.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.