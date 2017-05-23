ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній президент Віктор Янукович проходить фігурантом низки кримінальних проваджень: одне з них уже передане до суду, щодо п'яти йому оголошено підозру і ще у двох його оголошено в розшук.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генпрокуратура перелічила кримінальні справи проти Януковича
Одне провадження вже в суді, ще кілька - на підході
Фото: Reuters
У відповідь на слова голови правління Transparency International, який назвав недостатніми зусиллями української влади у притягненні Януковича до відповідальності прес-служба Генеральної прокуратури повідомила про низку кримінальних проваджень щодо президента-втікача.
Мова йде про такі кримінальні провадження:
- велика справа про держзраду (ч. 1 ст. 111 КК), пособництво у сепаратизмі (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК) і пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК) з боку Януковича. 14 березня обвинувальний акт у цій справі було передано до суду;
- приватизація "Укртелекому" за заниженою вартістю і незаконне виділення з бюджету 220 млн гривень на побудову виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, яке, згідно з умовами продажу пакета акцій "Укртелекому", мало лягти на покупця - компанію "ЕСУ". Януковичу висунуто підозру;
- заволодіння урочищем "Межигір'я" вартістю 540 млн гривень. Януковичу висунуто підозру;
- заволодіння 17,5 га лісового фонду на території Сухолучської сільської ради. Януковичу висунуто підозру;
- незаконне позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка. Януковичу висунуто підозру;
- фальсифікація результатів голосування за так звані "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Янукович оголошений в розшук;
- одержання хабара під виглядом гонорарів від ТОВ "Видавництво Новий світ". Януковичу висунуто підозру;
- вбивства 78 людей на Майдані в січні-лютому 2014 року, поранення ще 180 осіб. Янукович оголошений в розшук.
Крім того, в Генеральній прокуратурі є ціла низка економічних справ щодо злочинної організації Януковича.
Нагадаємо, у Міжнародній громадській організації по боротьбі з корупцією Transparency International чекають, коли ж нарешті Київ "підсмажить велику рибу", посадивши за ґрати хоча б одного топ-корупціонера.
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23 05 2017 21:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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