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Генпрокуратура перелічила кримінальні справи проти Януковича

Одне провадження вже в суді, ще кілька - на підході
Колишній президент Віктор Янукович проходить фігурантом низки кримінальних проваджень: одне з них уже передане до суду, щодо п'яти йому оголошено підозру і ще у двох його оголошено в розшук.
Генпрокуратура перелічила кримінальні справи проти Януковича Фото: Reuters

У відповідь на слова голови правління Transparency International, який назвав недостатніми зусиллями української влади у притягненні Януковича до відповідальності прес-служба Генеральної прокуратури повідомила про низку кримінальних проваджень щодо президента-втікача. 

Мова йде про такі кримінальні провадження:

  • велика справа про держзраду (ч. 1 ст. 111 КК), пособництво у сепаратизмі (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК) і пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК) з боку Януковича. 14 березня обвинувальний акт у цій справі було передано до суду;
  • приватизація "Укртелекому" за заниженою вартістю і незаконне виділення з бюджету 220 млн гривень на побудову виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, яке, згідно з умовами продажу пакета акцій "Укртелекому", мало лягти на покупця - компанію "ЕСУ". Януковичу висунуто підозру;
  • заволодіння урочищем "Межигір'я" вартістю 540 млн гривень. Януковичу висунуто підозру;
  • заволодіння 17,5 га лісового фонду на території Сухолучської сільської ради. Януковичу висунуто підозру;
  • незаконне позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка. Януковичу висунуто підозру;
  • фальсифікація результатів голосування за так звані "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Янукович оголошений в розшук;
  • одержання хабара під виглядом гонорарів від ТОВ "Видавництво Новий світ". Януковичу висунуто підозру;
  • вбивства 78 людей на Майдані в січні-лютому 2014 року, поранення ще 180 осіб. Янукович оголошений в розшук.

Крім того, в Генеральній прокуратурі є ціла низка економічних справ щодо злочинної організації Януковича.

Нагадаємо, у Міжнародній громадській організації по боротьбі з корупцією Transparency International чекають, коли ж нарешті Київ "підсмажить велику рибу", посадивши за ґрати хоча б одного топ-корупціонера.
 
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