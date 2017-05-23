Генпрокуратура перелічила кримінальні справи проти Януковича Одне провадження вже в суді, ще кілька - на підході

Колишній президент Віктор Янукович проходить фігурантом низки кримінальних проваджень: одне з них уже передане до суду, щодо п'яти йому оголошено підозру і ще у двох його оголошено в розшук.

Фото: Reuters

У відповідь на слова голови правління Transparency International, який назвав недостатніми зусиллями української влади у притягненні Януковича до відповідальності прес-служба Генеральної прокуратури повідомила про низку кримінальних проваджень щодо президента-втікача. Мова йде про такі кримінальні провадження: велика справа про держзраду (ч. 1 ст. 111 КК), пособництво у сепаратизмі (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК) і пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК) з боку Януковича. 14 березня обвинувальний акт у цій справі було передано до суду;

(ч. 1 ст. 111 КК), пособництво у сепаратизмі (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК) і пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК) з боку Януковича. 14 березня обвинувальний акт у цій справі було передано до суду; приватизація "Укртелекому" за заниженою вартістю і незаконне виділення з бюджету 220 млн гривень на побудову виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, яке, згідно з умовами продажу пакета акцій "Укртелекому", мало лягти на покупця - компанію "ЕСУ". Януковичу висунуто підозру;

за заниженою вартістю і незаконне виділення з бюджету 220 млн гривень на побудову виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, яке, згідно з умовами продажу пакета акцій "Укртелекому", мало лягти на покупця - компанію "ЕСУ". Януковичу висунуто підозру; заволодіння урочищем "Межигір'я" вартістю 540 млн гривень. Януковичу висунуто підозру;

вартістю 540 млн гривень. Януковичу висунуто підозру; заволодіння 17,5 га лісового фонду на території Сухолучської сільської ради . Януковичу висунуто підозру;

. Януковичу висунуто підозру; незаконне позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка . Януковичу висунуто підозру;

. Януковичу висунуто підозру; фальсифікація результатів голосування за так звані " диктаторські закони" 16 січня 2014 року . Янукович оголошений в розшук;

. Янукович оголошений в розшук; одержання хабара під виглядом гонорарів від ТОВ "Видавництво Новий світ ". Януковичу висунуто підозру;

". Януковичу висунуто підозру; вбивства 78 людей на Майдані в січні-лютому 2014 року, поранення ще 180 осіб. Янукович оголошений в розшук. Крім того, в Генеральній прокуратурі є ціла низка економічних справ щодо злочинної організації Януковича. Нагадаємо, у Міжнародній громадській організації по боротьбі з корупцією Transparency International чекають, коли ж нарешті Київ "підсмажить велику рибу", посадивши за ґрати хоча б одного топ-корупціонера.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію