Генпрокуратура Стамбула: Хашоггі задушили відразу по прибутті в консульство

Прокуратура підтвердила, що тіло журналіста розрізали на шматки і знищили

Офіс генпрокурора Стамбула повідомив, що журналіста Джамаля Хашоггі задушили невдовзі після того як він зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії.

Прокуратура підтвердила повідомлення, які раніше циркулювали у ЗМІ, що тіло журналіста розрізали на шматки і знищили. При цьому, за даними прокуратури, вбивство проходило за заздалегідь підготовленим планом, повідомляє Daily Sabah.

Крім того, за твердженнями турецької сторони, переговори прокуратур Туреччини і Саудівської Аравії з розслідування вбивства Хашоггі не принесли результатів. Так, саудівська делегація не відповіла на питання про наявність плану вбивства, не назвала ім’я турецького спільника вбивць, не вказала місцезнаходження решток тіла.

У письмовій формі саудівська сторона запросила генпрокурора Стамбула Ірфана Фідана до Саудівської Аравії разом із доказами для подальших переговорів.

Саудівські офіційні особи спочатку наполягали на тому, що Хашоггі покинув будівлю 2 жовтня. Турецька сторона стверджувала, що він був убитий всередині командою агентів, спеціально направленою з Саудівської Аравії.

Пізніше Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті Хашоггі і повідомила, що його вбивство було умисним.

У понеділок міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав Ер-Ріяд завершити розслідування якомога швидше.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.

Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.

Однак, пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.

Також, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у вівторок, 23 жовтня, розповів подробиці вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.