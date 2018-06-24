Генсек Ради Європи офіційно проситиме звільнити Сенцова
"У понеділок Ягланд подасть прохання про помилування Сенцова", - зазначив заступник генсека РЄ Даніель Гольтґен, нагадавши, що генсек як керівник РЄ має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини, повідомляє DW.
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова, затриманого у Криму у 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (РФ), відомій як "Білий ведмідь". 14 травня він оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких тримають в РФ.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила в середу, що звернулася з листом до російської колеги Тетяни Москалькової, в якому просить сприяти звільненню Сенцова і звернутися з відповідним проханням до президента РФ
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