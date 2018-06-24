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Генсек Ради Європи офіційно проситиме звільнити Сенцова

"Ягланд подасть прохання про помилування Сенцова"
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд 25 червня подасть офіційне прохання до президента Росії Владіміра Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, якого утримують у російській колонії.
Генсек Ради Європи офіційно проситиме звільнити Сенцова Фото: EPA

"У понеділок Ягланд  подасть прохання про помилування Сенцова", - зазначив заступник генсека РЄ Даніель Гольтґен, нагадавши, що генсек як керівник РЄ має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини, повідомляє DW.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова, затриманого у Криму у 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (РФ), відомій як "Білий ведмідь". 14 травня він оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких тримають в РФ.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила в середу, що звернулася з листом до російської колеги Тетяни Москалькової, в якому просить сприяти звільненню Сенцова і звернутися з відповідним проханням до президента РФ

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24 06 2018 13:47
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