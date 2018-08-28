Генштаб: факти злочинів українських бійців у звіті ООН необґрунтовані

Задокументовані факти у доповіді ООН щодо вбивства двох цивільних осіб в Іловайську бійцями українських добровольчих батальйонів в Генеральному штабі вважають необґрунтованими.

"Якщо ретельно читати доповідь ООН, то там зазначається, що ці факти встановлені з пояснень осіб, які описувались на тимчасово окупованих територіях. Це надто необгрунтовані факти. В такому документі, навіть якщо вже й зазначаються конкретні факти, вони повинні бути перевірені відповідними доказами. А стверджувати наявність того чи іншого факту на заяві однієї людини - це безглуздо", - заявив офіцер Управління правового забезпечення Генштабу Збройних сил Юрій Бобров, інформує Громадське.

За словами Боброва, Головна військова прокуратура закрила понад сорок таких кримінальних проваджень у зв'язку з відсутністю складу злочину, у яких слідчий комітет Російської Федерації звинувачує українських бійців у вчиненні правопорушень.

Він також додав, що ефективне розслідування епізодів з вчиненням правопорушень українськими солдатами, на якому наголошують у звіті ООН, проведуть після поверненнях цих територій під контроль України.

"Незважаючи на те, що в звіті ООН є деякі недоліки й зазначено, що Україні потрібно провести ефективне розслідування, це ефективне розслідування буде проведено після повернення цих територій", — додав Бобров.

Моніторингова місія ООН з прав людини закликала Україну розслідувати порушення прав цивільних під час Іловайської трагедії у серпні 2014 року.

У доповіді "Порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в контексті подій під Іловайськом в серпні 2014 року" Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини задокументувало вбивство чотирьох цивільних осіб в Іловайську, двоє із них, за їхньою інформацією, були скоєні добровольцями українських батальйонів.

Управління ООН пізніше встановило, що цими жертвами були цивільні особи Валентин Мініч та Ігор Труфанов.

Одна цивільна особа, що знаходилася під вартою українських батальйонів, загинула під час обстрілу. За інформацією ООН це був громадянин Сергій Мироненко.