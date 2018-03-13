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Генштаб Росії пригрозив вдарити по флоту й авіації США

Якщо США вдарять по Дамаску
Міноборони Росії готове вжити у відповідь заходів проти можливого ракетного удару США по Дамаску, якщо буде загроза російським військовим.
Генштаб Росії пригрозив вдарити по флоту й авіації США Фото: EPA/UPG

"Водночас у Дамаску в установах і на об'єктах Міноборони Сирії перебувають російські військові радники, представники Центру примирення ворогуючих сторін і військовослужбовці військової поліції. У разі виникнення загрози життю нашим військовослужбовцям Збройні сили Російської Федерації вдадуться до відповідних заходів впливу як по ракетах, так і носіях, які їх будуть застосовувати", - заявив начальник Генерального штабу Збройних сил генерал армії Валерій Герасимов, повідомляє Радіо  Свобода.

Раніше Сполучені Штати попередили, що готові діяти в Сирії для припинення хімічних атак і "нелюдських страждань", якщо Росія, Іран і Сирія продовжать ігнорувати 30-денне припинення вогню, схвалене Організацією Об'єднаних Націй.

Посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила 12 березня в Раді Безпеки ООН, що припинення вогню, схвалене два тижні тому, провалилося. США пропонують нове 30-денне перемир'я, яке, за її словами, "не має лазівки контртероризму", з тим щоб президент Сирії Башар Асад та інші не могли його ігнорувати.     

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13 03 2018 17:53
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