Гепарди на межі вимирання: у світі залишилось близько 7,1 тис. тварин, - науковці

Найшвидша наземна тварина у світі - гепард - стрімкими темпами наближається до вимирання, свідчить нове дослідження.

Гепарди опинилися у небезпеці тому, що вони мешкають далеко від територій, які перебувають під охороною, і дедалі частіше входять у конфлікт із діяльністю людини, - повідомляє BBC.

Автори доповіді закликали терміново перевести цей вид із категорії уразливих до таких, що перебуває під загрозою зникнення.

За оцінками фахівців, у дикій природі залишилося лише 7 100 цих ссавців.

Висновки науковців були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Згідно з дослідженням, понад половина всіх гепардів живуть в одній популяції на території шести країн на півдні Африки.

В Азії гепарди практично знищені. Група цих тварин, яка може складатися із менше ніж 50-ти особин, живе в Ірані.

Оскільки гепарди належать до хижаків, яким для комфортного проживання потрібні дуже великі території, вони мешкають далеко за межами заповідних районів.

Близько 77% ареалів їхнього проживання розташовані за межами парків та заповідників. Ці землі дедалі більше використовують фермери, а здобичі для гепардів стає дедалі менше через полювання.

У Зімбабве популяція гепардів за 16 років зменшилась із 1200 до 170 тварин. Основною причиною цього є зміни в землекористуванні.

Фото:bbci.co.uk

За словами дослідників, загрози, з якими стикається цей хижак, дуже довго ніхто не помічав.

"З огляду на потайний характер цієї невловимої кішки, вкрай складно спостерігати за ними, і через це на їхні проблеми звертали замало уваги", - розповідає Сара Дюран із Зоологічного товариства Лондона.

"Наше дослідження показує, що через необхідність підтримувати великий ареал проживання та через безліч інших загроз, гепарди стали більш уразливими для вимирання, ніж ми вважали раніше", - додав вона.

Ще одна з великих загроз для гепардів - контрабанда кошенят, яка розвивається через великий попит з боку країн Перської затоки.

Дитинчата гепарда можуть коштувати до 10 тисяч доларів на чорному ринку. За даними Фонду зі збереження гепардів, близько 1,2 тис кошенят були вивезені з Африки за останні 10 років, і близько 85% з них загинули під час перевезення.

На нещодавній конференції СІТЕС в Південній Африці уряди країн погодилися вжити нові заходи для вирішення цього питання, зокрема, боротися проти реклами гепардів на продаж у соцмережах.