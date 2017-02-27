Героєм інтерв'ю на каналі Fox News став фальшивий шведський урядовець
За даними The New York Times, в якості експерта було запрошено Нільса Більдта, якого ведучий представив як радника уряду Швеції з питань оборони і національної безпеки. Більдт розповів, що в багатьох містах Швеції зріс рівень злочинів за участю мігрантів.
Незабаром представники уряду Швеції заявили, що чоловіка на ім'я Нільс Більдт не знають ні в міністерстві оборони, ні в міністерстві закордонних справ. Більш того, в шведських урядових структурах взагалі немає посади радника з питань оборони і національної безпеки.
Як вдалося з'ясувати американським журналістам, справжнє прізвище Нільса Більдта – Толінг. Прізвище Більдт він взяв у 2013 році, коли вирішив зайнятися політикою. Припускають, що Толінг хотів взяти прізвище Карла Більдта – чинного прем'єр-міністра Швеції. Можливо, для того, щоб видавати себе за його родича. У 2014 році чоловік з цим іменем був засуджений в США за пияцтво в громадському місці і напад на співробітника правопорядку.
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