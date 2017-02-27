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Героєм інтерв'ю на каналі Fox News став фальшивий шведський урядовець

Конфуз виявили американські ЗМІ
Неіснуючий радник уряду Швеції з'явився в ефірі телеканалу Fox News у програмі The O'Reilly Factor. Темою передачі була етнічна злочинність у Швеції та вплив на неї міграційних процесів.
Героєм інтерв Скріншот з відео

За даними The New York Times, в якості експерта було запрошено Нільса Більдта, якого ведучий представив як радника уряду Швеції з питань оборони і національної безпеки. Більдт розповів, що в багатьох містах Швеції зріс рівень злочинів за участю мігрантів.

Незабаром представники уряду Швеції заявили, що чоловіка на ім'я Нільс Більдт не знають ні в міністерстві оборони, ні в міністерстві закордонних справ. Більш того, в шведських урядових структурах взагалі немає посади радника з питань оборони і національної безпеки. 

Як вдалося з'ясувати американським журналістам, справжнє прізвище Нільса Більдта – Толінг. Прізвище Більдт він взяв у 2013 році, коли вирішив зайнятися політикою. Припускають, що Толінг хотів взяти прізвище Карла Більдта – чинного прем'єр-міністра Швеції. Можливо, для того, щоб видавати себе за його родича. У 2014 році чоловік з цим іменем був засуджений в США за пияцтво в громадському місці і напад на співробітника правопорядку. 

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27 02 2017 19:36
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