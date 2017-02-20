Герой АТО, який втратив усі кінцівки, став марафонцем, - ВІДЕО
Вадима Свириденка мобілізували влітку 2014-го і він захищав незалежність країни на сході у складі 128-ї бригади. Під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, коли його підрозділ намагався вивести з оточення вояків на блокпосту "Балу", Вадима було поранено.
"Це було вранці 16 лютого, коли ми йшли на допомогу іншому блокпосту. Перед самим блокпостом, ми десантувалися та зайняли місце в посадці, і тоді біля нас розірвався снаряд. Дивно, що я цей постріл навіть не почув. Тільки відчув, що дуже заболіли нога та рука. Відірвало шматок м’яса у передпліччі. Мені поставили крапельниці, зашили. Та ввечері отримали наказ йти на прорив разом із колоною поранених", - згадує жахливі події війни Вадим, повідомляють на сайті Міноборони.
На жаль, майже всі машини колони були розбиті крім одного "Урала". Усіх, кого могли, особливо важкопоранених, завантажили у вцілілу машину і почали рухатися у бік наших позицій.
"Та не врахували, що кругом все було заміноване. "Урал" наїхав на міну... Я зазнав ще більших травм, тоді пошкодив спину, коли мене підкинуло. Стало взагалі дуже важко рухатися. Якось нам вдалося перелізти в кабіну розбитої машини", - розповідає Вадим.
На ранок Вадим прокинувся і зрозумів, що всі, хто був у колоні, замерзли. Він залишився один. На 20-градусному морозі він знаходився у тій машині разом з тілами своїх побратимів три доби, поки його не знайшла розвідка терористів "ДНР".
Вадим потрапив у полон. Через те, що він був важкопоранений, його швидко обміняли. Вже увечері за ним прибула швидка, яка переправила до лікарні Мечникова у Дніпрі, а вже потім - літаком до Київського опікового центру.
Вадим знаходився у край важкому стані - через обмороження втратив кінцівки. Почалося зараження.
Вадим заново вчився пристосовуватися до побутових потреб: заново харчуватися, рухатися. Почалися важкі щоденні тренування. Спочатку присідав в палаті, потім прогулянки коридором. І так по троху хлопець став настільки впевнено рухатися, що почав тренуватися, бігати і навіть записався на прохоження марафон морських піхотинців, який відбувався у Вашингтоні.
Вадим пройшов відбірковий тур в асоціації інвалідів АТО і став одним з чотирьох, хто їхав представляти Україну на міжнародних спортивних змаганнях. А трастовий фонд НАТО з реабілітації допоміг з перельотом у США.
"Я брав участь у марафоні на 10 км. До речі, бігли ці кілометри не тільки ті, у кого були поранення, а й здорові люди, літні люди, діти. Було важко. Дуже", - зізнається Вадим.
Нагадаємо, що 120 військовослужбовців, які брали участь у конфлікті на Донбасі, були відправлені на реабілітацію до Литви за роки АТО.
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