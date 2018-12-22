Герой боїв за Авдіївку рятував людей під час пожежі на львівському ярмарку

Герой боїв за Авдіївку рятував постраждалих під час пожежі на різдвяному ярмарку у Львові.

“До постраждалих підбіг юнак у військовій формі та почав надавати першу домедичну допомогу, розмовляти з ними, жартувати, щоб не втрачали свідомість. Після прибуття медиків усіх постраждалих було госпіталізовано до клінічної лікарні з опіками різного ступеня. Героєм у військовому однострої виявився 24-річний військовослужбовець за контрактом старший солдат Андрій Алямський. Уродженець Миколаївської області, який з квітня 2015 року перебуває у лавах Збройних сил України”, - повідомляє прес-служба Міноборони.

Алямський брав участь у проведенні Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Військова частина, в якій він проходив службу, захищала підступи до міста Авдіївка. В піхоті старший солдат виконував обов’язки військового парамедика. Майже щодня мав справи із кульовими пораненнями, мінно-вибуховими травмами, опіками тощо. Тому не розгубився, коли побачив постраждалих від вогню людей і надав їм допомогу, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, у суботу, 22 грудня, на різдвяному ярмарку біля Оперного театру у Львові стався вибух. За даними ДСНС Львівщини, унаслідок пожежі постраждали четверо людей.