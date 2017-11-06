Гідрометцентр попереджає про три доби високої пожежної небезпеки в Києві

11-13 червня у Києві утримається висока пожежна небезпека.

Про це повідомляє прес-слуба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Киян закликали максимально обережно поводитися з вогнем, особливо у лісопаркових зонах та нагадали про правила поведінки у разі виникнення пожежі.

Нагадаємо, у мікрорайоні Києва Теремки сьогодні сталася пожежа в багатоповерхівці.