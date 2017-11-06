CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ11-13 червня у Києві утримається висока пожежна небезпека.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гідрометцентр попереджає про три доби високої пожежної небезпеки в Києві
Киян закликали максимально обережно поводитися з вогнем
Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє прес-слуба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.
Киян закликали максимально обережно поводитися з вогнем, особливо у лісопаркових зонах та нагадали про правила поведінки у разі виникнення пожежі.
Нагадаємо, у мікрорайоні Києва Теремки сьогодні сталася пожежа в багатоповерхівці.
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11 06 2017 18:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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