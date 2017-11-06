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Пожежа в Києві: загорілись квартири в багатоповерхівці

Інформація про постраждалих відсутня
У мікрорайоні Києва Теремки горить дві квартири багатоповерхівки.
Пожежа в Києві: загорілись квартири в багатоповерхівці Фото: DTP.kiev.ua

Про це повідомляють у спільноті DTP.kiev.ua.

Пожежа сталась на вулиці Якубовського – горять дві квартири на 14-му і 15-му поверхах, також помітно сильне задимлення.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, 3 червня у Києві вночі сталася пожежа на автомобільній стоянці на вулиці Данькевича, в результаті якої декілька машин згоріли і отримали пошкодження.

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11 06 2017 12:15
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