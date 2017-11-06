CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ мікрорайоні Києва Теремки горить дві квартири багатоповерхівки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пожежа в Києві: загорілись квартири в багатоповерхівці
Інформація про постраждалих відсутня
Фото: DTP.kiev.ua
Про це повідомляють у спільноті DTP.kiev.ua.
Пожежа сталась на вулиці Якубовського – горять дві квартири на 14-му і 15-му поверхах, також помітно сильне задимлення.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, 3 червня у Києві вночі сталася пожежа на автомобільній стоянці на вулиці Данькевича, в результаті якої декілька машин згоріли і отримали пошкодження.
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11 06 2017 12:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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