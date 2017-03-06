У Києві на автостоянці сталася пожежа: згоріли декілька іномарок
Вогнеборці встановили, що займання сталося в автомобілі Mercedes ML 350, потім вогонь поширився на припарковані поруч Toyota Prado, Nissan Note, ВАЗ-2114, Toyota RAV-4, Honda Civic, Mitsubishi Lancer і Toyota Corolla, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.
О 4:45 пожежу було ліквідовано.
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
"В результаті пожежі, автомобілі Mercedes ML 350, Toyota Prado і Nissan Note згоріли повністю. В автомобілях ВАЗ-2114 згоріли та пошкоджені моторний відсік, лобове скло, салон та лакофарбове покриття, Toyota RAV-4 - запасне колесо, задній бампер, дві задні фари і лакофарбове покриття, Honda Civic - передній бампер, права фара і лакофарбове покриття, Mitsubishi Lancer - багажне відділення, два крила, передній бампер, дві задні фари і лакофарбове покриття, Toyota Corolla - лакофарбове покриття переднього бампера ліва передня фара", - йдеться в повідомленні.
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, що 1 квітня в Одесі стався вибух в автомобілі з пасажирами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа