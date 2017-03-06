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У Києві на автостоянці сталася пожежа: згоріли декілька іномарок

Три автомобілі згоріли повністю, ще п'ять пошкоджені
У Києві вночі сталася пожежа на автомобільній стоянці на вулиці Данькевича, в результаті якої декілька машин згоріли і отримали пошкодження.
У Києві на автостоянці сталася пожежа: згоріли декілька іномарок Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Вогнеборці встановили, що займання сталося в автомобілі Mercedes ML 350, потім вогонь поширився на припарковані поруч Toyota Prado, Nissan Note, ВАЗ-2114, Toyota RAV-4, Honda Civic, Mitsubishi Lancer і Toyota Corolla, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

О 4:45 пожежу було ліквідовано.


Фото: kyiv.dsns.gov.ua

"В результаті пожежі, автомобілі Mercedes ML 350, Toyota Prado і Nissan Note згоріли повністю. В автомобілях ВАЗ-2114 згоріли та пошкоджені моторний відсік, лобове скло, салон та лакофарбове покриття, Toyota RAV-4 - запасне колесо, задній бампер, дві задні фари і лакофарбове покриття, Honda Civic - передній бампер, права фара і лакофарбове покриття, Mitsubishi Lancer - багажне відділення, два крила, передній бампер, дві задні фари і лакофарбове покриття, Toyota Corolla - лакофарбове покриття переднього бампера ліва передня фара", - йдеться в повідомленні.


Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що 1 квітня в Одесі стався вибух в автомобілі з пасажирами.

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03 06 2017 11:58
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