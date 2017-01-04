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В Одесі вибухнув автомобіль з пасажирами

Ніхто не постраждав
У суботу, 1 квітня, вранці в Одесі на вулиці Гаршина стався вибух в автомобілі з пасажирами. Постраждалих немає.
В Одесі вибухнув автомобіль з пасажирами Фото: od.npu.gov.ua

Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

"Попередньо встановлено, що під час руху автомобіля, в салоні якого перебував 34-річний одесит з членами сім'ї, здетонував пристрій невідомого походження. Паливний бак транспортного засобу не був пошкоджений, зазначені особи тілесних ушкоджень не отримали", – повідомили в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз, проводиться досудове розслідування.

Керівник ГУНП в Одеській області взяв справу на особистий контроль.

Нагадаємо, в Одесі напередодні третьої річниці подій в Будинку профспілок можливі спроби "розхитати ситуацію", у зв'язку з чим прогнозується високий рівень терористичної загрози.

Вранці в понеділок, 27 березня, в Одесі поліція під час погоні відкрила вогонь по автомобілю, на якому пересувалися учасники розбійного нападу.

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01 04 2017 20:00
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