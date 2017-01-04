В Одесі вибухнув автомобіль з пасажирами Ніхто не постраждав

У суботу, 1 квітня, вранці в Одесі на вулиці Гаршина стався вибух в автомобілі з пасажирами. Постраждалих немає.

Фото: od.npu.gov.ua

Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області. "Попередньо встановлено, що під час руху автомобіля, в салоні якого перебував 34-річний одесит з членами сім'ї, здетонував пристрій невідомого походження. Паливний бак транспортного засобу не був пошкоджений, зазначені особи тілесних ушкоджень не отримали", – повідомили в поліції. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз, проводиться досудове розслідування. Керівник ГУНП в Одеській області взяв справу на особистий контроль. Нагадаємо, в Одесі напередодні третьої річниці подій в Будинку профспілок можливі спроби "розхитати ситуацію", у зв'язку з чим прогнозується високий рівень терористичної загрози. Вранці в понеділок, 27 березня, в Одесі поліція під час погоні відкрила вогонь по автомобілю, на якому пересувалися учасники розбійного нападу.

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