В Одесі вибухнув автомобіль з пасажирами
Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.
"Попередньо встановлено, що під час руху автомобіля, в салоні якого перебував 34-річний одесит з членами сім'ї, здетонував пристрій невідомого походження. Паливний бак транспортного засобу не був пошкоджений, зазначені особи тілесних ушкоджень не отримали", – повідомили в поліції.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз, проводиться досудове розслідування.
Керівник ГУНП в Одеській області взяв справу на особистий контроль.
Нагадаємо, в Одесі напередодні третьої річниці подій в Будинку профспілок можливі спроби "розхитати ситуацію", у зв'язку з чим прогнозується високий рівень терористичної загрози.
Вранці в понеділок, 27 березня, в Одесі поліція під час погоні відкрила вогонь по автомобілю, на якому пересувалися учасники розбійного нападу.
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