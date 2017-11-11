Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Глава ДНР нагородив заступника начальника Генштабу РФ за "внесок у становлення і розвиток республіки"

ГУ розвідки Міноборони України називає Сергія Істракова "особисто відповідальним за ведення бойових дій на території України"
Глава самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко нагородив годинником "за вагомий особистий внесок у становлення і розвиток" ДНР чоловіка на ім'я Сергій Юрійович Істраков. Так звуть заступника глави Генштабу Збройних сил Росії.
Глава ДНР нагородив заступника начальника Генштабу РФ за "внесок у становлення і розвиток республіки" Фото: inforesist.org

Про це пише дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) з посиланням на користувача Twitter, який помітив публікацію документа про нагородження на сайті ДНР.

Головне управління розвідки Міноборони України називає Сергія Істракова "особисто відповідальним за ведення бойових дій на території України". Відомство стверджує, що у 2014 році він, виконуючи обов'язки головкому Сухопутних військ РФ, "безпосередньо відповідав за їх готовність до виконання завдань на території України".

Розпорядження про нагородження опубліковане на офіційному сайті ДНР і датоване 19 жовтня 2017 року. Тоді ж і з тим же формулюванням були нагороджені ще двоє людей, одного з яких звуть Володимир Степанович Алєксєєв – як і першого заступника начальника ГРУ, проти якого США запровадили санкції у зв'язку з "російським втручанням" у вибори. У 2011 році джерело "МК" у розвідці повідомило, що Алєксєєв був начальником 14-го управління ГРУ, "яке відповідає в основному за спецназ".

Нагадаємо, військові експерти групи "Інформаційний спротив" показали, як змінювався формат і склад бандформувань на Донбасі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 11 2017 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.