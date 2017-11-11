Глава ДНР нагородив заступника начальника Генштабу РФ за "внесок у становлення і розвиток республіки"
Про це пише дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) з посиланням на користувача Twitter, який помітив публікацію документа про нагородження на сайті ДНР.
Головне управління розвідки Міноборони України називає Сергія Істракова "особисто відповідальним за ведення бойових дій на території України". Відомство стверджує, що у 2014 році він, виконуючи обов'язки головкому Сухопутних військ РФ, "безпосередньо відповідав за їх готовність до виконання завдань на території України".
Розпорядження про нагородження опубліковане на офіційному сайті ДНР і датоване 19 жовтня 2017 року. Тоді ж і з тим же формулюванням були нагороджені ще двоє людей, одного з яких звуть Володимир Степанович Алєксєєв – як і першого заступника начальника ГРУ, проти якого США запровадили санкції у зв'язку з "російським втручанням" у вибори. У 2011 році джерело "МК" у розвідці повідомило, що Алєксєєв був начальником 14-го управління ГРУ, "яке відповідає в основному за спецназ".
Нагадаємо, військові експерти групи "Інформаційний спротив" показали, як змінювався формат і склад бандформувань на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа