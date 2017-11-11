Глава ДНР нагородив заступника начальника Генштабу РФ за "внесок у становлення і розвиток республіки"

Глава самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко нагородив годинником "за вагомий особистий внесок у становлення і розвиток" ДНР чоловіка на ім'я Сергій Юрійович Істраков. Так звуть заступника глави Генштабу Збройних сил Росії.

Про це пише дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) з посиланням на користувача Twitter, який помітив публікацію документа про нагородження на сайті ДНР.

Головне управління розвідки Міноборони України називає Сергія Істракова "особисто відповідальним за ведення бойових дій на території України". Відомство стверджує, що у 2014 році він, виконуючи обов'язки головкому Сухопутних військ РФ, "безпосередньо відповідав за їх готовність до виконання завдань на території України".

Розпорядження про нагородження опубліковане на офіційному сайті ДНР і датоване 19 жовтня 2017 року. Тоді ж і з тим же формулюванням були нагороджені ще двоє людей, одного з яких звуть Володимир Степанович Алєксєєв – як і першого заступника начальника ГРУ, проти якого США запровадили санкції у зв'язку з "російським втручанням" у вибори. У 2011 році джерело "МК" у розвідці повідомило, що Алєксєєв був начальником 14-го управління ГРУ, "яке відповідає в основному за спецназ".

Нагадаємо, військові експерти групи "Інформаційний спротив" показали, як змінювався формат і склад бандформувань на Донбасі.