Глава МЗС Данії відмовився говорити про українські реформи

Глава Міністерства закордонних справ Данії Андерс Самуельсен відмовився відповідати на запитання, прогресує Україна за президента Петра Порошенка чи ні.

На українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції, модератор заходу, журналіст Стівен Сакур спитав міністра про те, чи дійсно президент Порошенко здійснює проєвропейські реформи, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що зараз дуже складна ситуація, тому що наближаються вибори 2019 року. Навіть у багатих країнах говорити про реформи перед майбутніми виборами дуже складно", – цитує відповідь міністра LB.ua.

Сакур ще кілька разів перепитав, наголосивши, що йдеться навіть не про темп, а про напрямок руху України за чинного президента. Самуельсен кілька разів спробував уникнути відповіді або перевести розмову на інші теми, але після чергового запитання зауважив: "Ви ж розумієте, я не буду відповідати!".

Міністр пояснив, що не хоче говорити про питання, подібні до дискусії про "наполовину пустий або наполовину повний стакан". Зрештою, після реакції залу, політик зауважив, що у випадку такої дискусії він схиляється до думки про "наполовину повний стакан".

"Я вірю, що в України є можливість продовжувати рух вперед. Чесно кажучи, вона не просувається досить швидко. Але ми повинні допомагати Україні. Якщо ми говоримо про склянку – то вона наполовину повна, а не порожня", – сказав Самуельсен.

На початку наступного тижня, за інформацією "Європейської правди", запланований візит Андерса Самуельсена в Україну.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв весну та літо реформ.

Президент Петро Порошенко заявив про плани продовжити активне реформування України в 2018 році.

У грудні 2017-го Євросоюз на запит громадських активістів заявив про свою стурбованість станом реформ в Україні.