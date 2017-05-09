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Глава МЗС Німеччини підтримав ініціативу Путіна щодо миротворців ООН в Донбасі

Німецький міністр вважає, що заява Путіна – це можливість провести переговори про припинення вогню
Німецький міністр вважає, що заява Путіна – це можливість провести переговори про припинення вогню.
Глава МЗС Німеччини підтримав ініціативу Путіна щодо миротворців ООН в Донбасі Фото: ap.org

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.

Габріель вважає, що потрібно скористатися цією можливістю для переговорів про припинення вогню в Донбасі, - повідомляє DW.

За словами глави МЗС Німеччини, це було б першим кроком до зняття санкцій з Росії.

Габріель також додав, що участь Росії необхідна для вирішення різних конфліктів, зокрема кризи навколо КНДР.

Нагадаємо, що 5 вересня президент РФ Володимир Путін зазначив, що допускає присутність миротворців ООН в Донбасі, проте вважає, що миротворчі сили повинні знаходитися виключно на лінії розмежування.

У відповідь на пропозицію глави Кремля в МЗС України заявили, що розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі має бути узгоджено з Києвом, передбачати виведення всіх окупаційних військ і найманців, а також їх зброї з території України і забезпечувати надійний контроль українсько-російського кордону.

Українські дипломати особливо підкреслили те, що військовослужбовці або громадяни країни-агресора не повинні потрапити до лав миротворців ООН.

Крім того, в МЗС України зазначили, що не може йти мови про отримання згоди на проведення миротворчої операції від незаконних збройних формувань, які діють на території ОРДЛО при підтримці РФ.

Як відомо,  5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.

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