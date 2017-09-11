Голосіївський та Шевченківський райони Києва стали рекордсменами по кількості аварій
Близько до початку списку опинились також Оболонський, Святошинський і Солом'янський райони. ДТП тут відбуваються практично щодня, пише "Сегодня".
У виданні зазначають, що особливо небезпечними дорогами самі городяни називають вул. Генерала Родимцева в Голосієво і Столичне шосе, яке проходить через елітне селище Конча-Заспа. За даними патрульної поліції Києва, з початку цього року на шосе сталося 262 ДТП.
Статистику аварій на київських дорогах у КМДА пояснюють не тільки порушенням ПДР водіями, але й небезпечними пішохідними переходами, недостатньою кількістю відбійників і розділових бар'єрів, відсутністю аудиту безпеки руху, через що дані про місця концентрації ДТП не збираються і не аналізуються, щоб можна було їх запобігти в майбутньому.
Нагадаємо, Кабмін запропонує Верховній Раді внести ряд правок до законодавства через збільшення кількості аварій на дорогах.
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